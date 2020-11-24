Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin en önemli sorunu! 21 takım içerisinde 18. oldu

İşte 'nin en önemli sorunu! 21 takım içerisinde 18. oldu

Son dakika haberleri... 'de zirve yarışında emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, son olarak deplasmanda 'ni 5-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-lacivertli takımın tek zaafı ise hava topları olarak dikkat çekiyor...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 08:27
İşte Fenerbahçe'nin en önemli sorunu! 21 takım içerisinde 18. oldu

deplasmanında aldığı 5-1'lik galibiyetle derbisi öncesi moral bulan , performans değerleriyle kendini aştı. Erol Bulut yönetimindeki Kanarya, 2015 yılından bu tarafa en fazla gol pozisyonu bulduğu (3.3) ve orta başarısı (6.6) yakaladığı sezonunu yaşarken, attığı gol sayısında (1.9) ve kalesindeki kurtarış değerinde (2.7) ikinci sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, maç başına yediği 1 golle de son üç yılın en az gol yediği dönemini geçiriyor.

EN ÖNEMLİ SORUNU HAVA TOPU KAZANMA

Maç başına 5.4 olan isabetli şut karnesiyle 'un (7.1) ardından yer alan Fenerbahçe kalesine en az şut attıran (8.9) ikinci ekip oldu. Bu değerde de lider Alanyaspor'un (7.8) gerisinde kaldı. Sabah'ta yer alan habere göre Kanarya'nın tek problemi hava topları olarak öne çıktı. Maç başına 46.7 olan hava topu kazanma yüzdesiyle 21 takım içinde ancak 18. oldu.

BİZE ULAŞIN