Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu (CANLI)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPorts 1'de canlı yayınlanacak.

ANKARA'DA 11'LER BELLİ OLDU!

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Berat, Candeias, Furman, Ayite, Sio

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

FENERBAHÇE'DE EKSİK ÇOK!

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Enner Valencia, Kemal Ademi, Harun Tekin ve Sinan Gümüş Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına gold forma, şort ve konç ile çıkacak.





EROL BULUT'UN DALYA HEYECANI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik adamlık kariyerinin 100. Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı müsabakayla teknik direktör olarak Süper Lig'de "dalya" diyecek.