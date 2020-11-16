Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'dan kötü haber! Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Son dakika: 'ye 'dan kötü haber! Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Son dakika... 'nin Milli Takımı'nda forma giyen genç yıldızı 'nun yaşadığı sakatlığı nedeniyle kadrosunda çıkarıldığı açıklandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 13:06 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 13:29
Son dakika: Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'dan kötü haber! Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Son günlerde ekiplerine milli takımlarda bulunan oyuncularından ardı ardına gelen sakatlık haberleri can sıkarken, bir kötü haber de 'ye geldi.

Sarı-lacivertliere Enner Valencia, ve 'in ardından bu kez Milli Takımı'nda forma giyen 'dan camiayı üzen bir haber geldi.

Futbol Federasyonu resmi hesabından yapılan duyuruda Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Hollanda U21 Takımı son oynadığı mücadelede U21 takımıyla karşılaşmış ve rakibini 5-0 mağlup etmişti. Ferdi Kadıoğlu mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlamıştı.

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