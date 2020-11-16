Son dakika: Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'dan kötü haber! Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Son günlerde Süper Lig ekiplerine milli takımlarda bulunan oyuncularından ardı ardına gelen sakatlık haberleri can sıkarken, bir kötü haber de Fenerbahçe'ye geldi.

Sarı-lacivertliere Enner Valencia, Gökhan Gönül ve Harun Tekin'in ardından bu kez U21 Milli Takımı'nda forma giyen Ferdi Kadıoğlu'dan camiayı üzen bir haber geldi.

Hollanda Futbol Federasyonu resmi hesabından yapılan duyuruda Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Hollanda U21 Takımı son oynadığı mücadelede Beyaz Rusya U21 takımıyla karşılaşmış ve rakibini 5-0 mağlup etmişti. Ferdi Kadıoğlu mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlamıştı.