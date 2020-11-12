Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu formayı istiyor

'nin yıldızı formayı istiyor

'nin genç yıldızı , takıma katılan yıldız futbolcular olmasına rağmen forma şansını devam ettiriyor. Ligde ilk 11'de forma giymekte zorlanan 21 yaşındaki futbolcu takıma katılan isimlerin yeterli katkıyı verememesi nedeniyle 11'e göz kırpıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 14:02
Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu formayı istiyor

'de geçen sezon pandemi döneminden sonra takımın vazgeçilmezlerinden olan ve Kampı'nda gösterdiği performans ile dikkatleri çeken , 'de ilk 11'de forma giymekte zorlanıyor.

Orijinal bölgesi sol kanat olmasına karşın sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarda da görev yapabilen genç yıldız geçen sezon ligi ekiplerinden Nijmegen'den edildi. 21 yaşındaki futbolcu bu sezon 5 maçta forma giyerken sadece iki maçta ilk 11'de maça başlayabildi. Bir maçta sakatlığı nedeniyle, iki karşılaşmada da teknik kararla kadroya alınmadı.

REKABET HALİNDE

Kanatlarda forma giyen Dimitris Pelkas, Diego Perotti, , Mame Thiam ve Enner Valencia ile forma rekabetine giren Ferdi Kadıoğlu hızı, çalımları, oyun aklı ve yetenekleri ile geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.

FERDİ FORMAYI ALABİLİR

Milli takım arasından sonra kadroda değişiklik yapacak olan teknik direktör Erol Bulut, 21 yaşındaki oyuncuyu dikkatle takip ediyor. Kanatlardan yeterli verimi şu ana kadar alamayan sarı lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu formayı yeniden sırtına geçirme ihtimali bulunuyor.

Dönem dönem performans düşüklüğü yaşasa da Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin kadrosunda fark yaratabilecek oyuncular arasında yer alıyor. (Ajansspor)

BİZE ULAŞIN