Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu formayı istiyor

Fenerbahçe'de geçen sezon pandemi döneminden sonra takımın vazgeçilmezlerinden olan ve Topuk Yaylası Kampı'nda gösterdiği performans ile dikkatleri çeken Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de ilk 11'de forma giymekte zorlanıyor.

Orijinal bölgesi sol kanat olmasına karşın sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarda da görev yapabilen genç yıldız geçen sezon Hollanda ligi ekiplerinden Nijmegen'den transfer edildi. 21 yaşındaki futbolcu bu sezon 5 maçta forma giyerken sadece iki maçta ilk 11'de maça başlayabildi. Bir maçta sakatlığı nedeniyle, iki karşılaşmada da teknik kararla kadroya alınmadı.

REKABET HALİNDE

Kanatlarda forma giyen Dimitris Pelkas, Diego Perotti, Sinan Gümüş, Mame Thiam ve Enner Valencia ile forma rekabetine giren Ferdi Kadıoğlu hızı, çalımları, oyun aklı ve yetenekleri ile geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.

FERDİ FORMAYI ALABİLİR

Milli takım arasından sonra kadroda değişiklik yapacak olan teknik direktör Erol Bulut, 21 yaşındaki oyuncuyu dikkatle takip ediyor. Kanatlardan yeterli verimi şu ana kadar alamayan sarı lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu formayı yeniden sırtına geçirme ihtimali bulunuyor.

Dönem dönem performans düşüklüğü yaşasa da Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin kadrosunda fark yaratabilecek oyuncular arasında yer alıyor. (Ajansspor)