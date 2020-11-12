Fenerbahçe'nin bomba transferini İspanyollar duyurdu! Emre Belözoğlu...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyerek yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fenerbahçe'de gözler bir yandan da ocak ayına çevrildi. Sezon başında yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler ocak ayında yapacağı takviyelerle de gündem olaca benziyor. Kanarya, teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken İspanyol basını, Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar...
12 Kasım 2020 Perşembe 11:20, Güncelleme 12.11.2020 11:21