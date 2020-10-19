Haberler Fenerbahçe Pelkas Göztepe'ye gol attı Fenerbahçe tarihine geçti!

'ye gol attı tarihine geçti!

Süper Lig'in 5. haftasında İzmir'de 'ye konuk olan , galibiyetle evine dönerken yeni transfer da ilk maçında golle buluştu. Yunan yıldız bu golle sarı lacivertlilerin tarihine geçmeyi başardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 09:54
Pelkas Göztepe'ye gol attı Fenerbahçe tarihine geçti!

Teknik Direktörü Erol Bulut, deplasmanında 11'de sürpriz yaptı.

Tecrübeli teknik adam, transferin son günü imza atan ve takımla antrenmana çıkmadan Yunanistan Milli Takımı'na giden 'a 11'de yer verdi. Oyuncu, hocasını mahcup etmedi ve 51. dakikada golünü atıp, siftahı yaptı.

GOL ATAN İLK YUNAN
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 70. dakikada yerini Sinan Gümüş'e bırakan 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla gol atan ilk Yunan oyuncu oldu. Pelkas, "İlk maçımda galibiyetle başlamak güzeldi. Gol atarak takımıma katkı verdiğim için mutluyum" dedi.

BİZE ULAŞIN