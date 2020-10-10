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3-2 | MAÇ SONUCU

Milli ara ile birlikte takımın kaynaşması için fırsat arayan ve yeni transferlerini bir an önce lige hazırlamak isteyen , 1. Lig ekibi ile özel maçta karşı karşıya gedi. Mücadeleyi sarı lacivertliler 3-2 kazandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 08:40 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 20:01
Fenerbahçe 3-2 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

Milli maçlar nedeniyle ara verilen 'de, ile hazırlık maçında karşılaştı.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada , 67. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 77'de attı.

İstanbulspor'un golleri ise 40. dakikada Rroca ve 42'da Mauricio Lemos (k.k) geldi.

FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: , Lemos, , Sadık Çiftpınar, , Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Sinan Gümüş, Papiss Cisse, Kemal Ademi.

İstanbulspor: Muhammed, Etoga, Mehmet, Wellington, Ali Yaşar, Rroca, Egehan, Onur, Eslem, Abazaj, Diouf.

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