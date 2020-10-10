Fenerbahçe 3-2 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

Milli maçlar nedeniyle ara verilen Süper Lig'de, Fenerbahçe ile İstanbulspor hazırlık maçında karşılaştı.
Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Sinan Gümüş, 67. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 77'de Papiss Cisse attı.
İstanbulspor'un golleri ise 40. dakikada Rroca ve 42'da Mauricio Lemos (k.k) geldi.
FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun Tekin, Lemos, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Sinan Gümüş, Papiss Cisse, Kemal Ademi.
İstanbulspor: Muhammed, Etoga, Mehmet, Wellington, Ali Yaşar, Rroca, Egehan, Onur, Eslem, Abazaj, Diouf.