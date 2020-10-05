Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Dimitrios Pelkas sağlık kontrolünden geçiyor! | Son dakika transfer haberleri

'nin yeni 10 numarası ! | Son dakika haberleri

'nin 'tan anlaşmaya vardığı 26 yaşındaki Yunan orta saha , sarı-lacivertliler için . | Son dakika haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 10:18
Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Dimitrios Pelkas sağlık kontrolünden geçiyor! | Son dakika transfer haberleri

döneminin flaş ekiplerinden 'de çalışmalar durmak bilmiyor. 15 futbolcuya imza attıran ve Diego Perotti'yi İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, bir transferde daha sona yaklaştı.

Sarı Kanarya, son olarak 'ta forma giyen giyen Yunan 10 numara 'ı da İstanbul'a getirdi ve sağlık kontrolünden geçirdi.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

DIMITRIOS PELKAS KİMDİR

Dimitrios Pelkas, 26 Ekim 1993 yılında Yunanistan'da dünyaya geldi. Futbol hayatında PAOK altyapısında başlayan Yunan oyuncu, 2012'de A takıma yükseldi. On numara mevkisinde oynayan Yunan oyuncu, tecrübe kazanması için 2013'te Apollon Pontou'ya kiralandı. Burada 18 maçta 7 gol atan ve dikkatleri üzerine çeken 1.75 boyundaki oyuncu, bir sonraki sezon Portekiz ekiplerinden Vitória Setubal'a kiralandı. Takımın bankolarından olan Pelkas, 30 maçta 4 gol kaydetti ve 2 senelik aranın PAOK'a geri döndü.

PAOK'un değişilmez oyuncuları arasında yer alan yıldız oyuncu, Siyah Beyazlı ekipte geçirdiği 4 sezonda 186 maça çıktı. Takım kaptanı olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Pelkas, Siyah Beyazlı ekipte 1 Yunanistan Süper Ligi, 2 Yunanistan Süper Kupası kazandı.

Profesyonel kariyerinde 247 maçı olan yıldız oyuncu, rakip filelere 55 gol bıraktı. Oyun zekası, tekniği ve şutlarıyla fark yaratan Pelkas'ın güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro. 26 yaşındaki futbolcunun PAOK ile olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.

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