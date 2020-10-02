Derbi Fener’in

THY Avrupa Ligi'ne iddialı giren temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes dün Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. İlk maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 77-63 yenen Igor Kokoskov'un çalıştırdığı F.Bahçe Beko, Efes engelini de kayıpsız aşıp 2'de 2 yaptı. İlk çeyrek 23-16 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle bitti. İkinci periyotta farkını ortaya koyan Kanarya, devreye 42-35 önde girdi. Üçüncü çeyrek 61-54, F.Bahçe lehine bitti. Son çeyrekte fark kapanmadı ve Kanarya maçı 80-71 kazandı.