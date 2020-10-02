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Derbi Fener’in

’nin 2. haftasında Türk derbisi oynandı. yönetimindeki , ’ın çalıştırdığı ’i 9 sayı farkla mağlup etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 00:55
Derbi Fener’in

'ne iddialı giren temsilcilerimiz ile dün Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. İlk maçında 'ın Kızılyıldız takımını 77-63 yenen 'un çalıştırdığı F.Bahçe Beko, Efes engelini de kayıpsız aşıp 2'de 2 yaptı. İlk çeyrek 23-16 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle bitti. İkinci periyotta farkını ortaya koyan Kanarya, devreye 42-35 önde girdi. Üçüncü çeyrek 61-54, F.Bahçe lehine bitti. Son çeyrekte fark kapanmadı ve Kanarya maçı 80-71 kazandı.

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