Kevin Gameiro: Valencia'da kalacağım!

Bu transfer döneminde adeta fırtına gibi esen ve takımı baştan aşşağı yenileyen Fenerbahçe temaslarına devam ediyor. Vedat Muriqi'nin ayrılığı sonrası çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler bu veda sonrası golcü transferine öncelik vermeye başladı.

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Sarı Kanarya'nın listesinde bulunan isimlerden biri de Valencia'nın dünyaca ünlü Fransız oyuncusu Kevin Gameiro'ydu. Sarı-lacivertlilere bu transferden kötü haber geldi.

Kevin Gameiro, yaptığı açıklamayla Valencia'da kalacağını söyledi.

Kulübünün kendisi hakkındaki fikrini değiştirdiğini kaydeden Gameiro, "Başlarda kulüp yüksek maaş alan veteranları göndermek istiyordu. Hoca ile konuştum, benim kalmamı istiyor. Teknik direktör sana güveniyorsa, kalmak daha mantıklıdır. 1 yıl daha sözleşmem var, Valencia'da çok iyiyim, neden ayrılayım?" ifadelerini kullandı.

Valencia, yıldız oyuncuyu 2018 yılında 16 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. 33 yaşındaki oyuncu, Valencia'da 94 maça çıkarken 20 gol, 11 asistlik performans sergiledi.