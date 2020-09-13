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Kevin Gameiro: Valencia'da kalacağım! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
Haberler Fenerbahçe Kevin Gameiro: Valencia'da kalacağım!

: 'da kalacağım!

Son dakika haberleri... Birçok yeni ismi kadrosuna katarak lige de iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. ayrılığı sonrası golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan yıldız oyuncu 'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 18:11 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 18:12
Kevin Gameiro: Valencia'da kalacağım!

Bu döneminde adeta fırtına gibi esen ve takımı baştan aşşağı yenileyen temaslarına devam ediyor. 'nin ayrılığı sonrası çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler bu veda sonrası golcü transferine öncelik vermeye başladı.

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Sarı Kanarya'nın listesinde bulunan isimlerden biri de 'nın dünyaca ünlü Fransız oyuncusu 'ydu. Sarı-lacivertlilere bu transferden kötü haber geldi.

Kevin Gameiro, yaptığı açıklamayla Valencia'da kalacağını söyledi.

Kulübünün kendisi hakkındaki fikrini değiştirdiğini kaydeden Gameiro, "Başlarda kulüp yüksek maaş alan veteranları göndermek istiyordu. Hoca ile konuştum, benim kalmamı istiyor. Teknik direktör sana güveniyorsa, kalmak daha mantıklıdır. 1 yıl daha sözleşmem var, Valencia'da çok iyiyim, neden ayrılayım?" ifadelerini kullandı.

Valencia, yıldız oyuncuyu 2018 yılında 16 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. 33 yaşındaki oyuncu, Valencia'da 94 maça çıkarken 20 gol, 11 asistlik performans sergiledi.