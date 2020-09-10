Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Nefesler tutuldu! Süper Lig'de 2020/21 heyecanı başlıyor. Sezonun açılış karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezon son haftalarda aldığı kritik puanlar sonrası sezonu 15. sırada tamamlayan Rizespor, sezona galibiyetle başlayarak bu kez küme hattından uzak bir grafik çizmek istiyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yeni bir sayfa açan Fenerbahçe ise 7 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırabilmek için ilk adımı atmayı hedefliyor. Futbol severler ise arama motorlarında Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar...

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in ilk haftasındaki Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı 11 Eylül Cuma günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20:00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Zafer, Moroziuk, Abdullah, Chatziisaias, Emirhan, Fabricio, Yasin, Michalak, Boldrin, Remy, Skoda.

Fenerbahçe: Altay, Murat, Serdar, Zanka, Sadık, Gustavo, Jailson, Deniz Türüç, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Frey.

MAÇ ÖNÜ BİLGİLER

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de yapacakları 2020-2021 açılış maçıyla Süper Lig'de 39. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 38 karşılaşmanın 23'ünü Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 76 kez havalandırdı, kalesinde ise 39 gole engel olamadı.

Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

RİZE'DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları yarın karşılaşacakları Rize'de daha önce 19 lig maçına çıktı.

Rize'de konuk Fenerbahçe 9, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 36, Çaykur Rizespor ise 23 gol attı.

BİR MAÇ TEKRAR EDİLDİ

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan müsabakada, ender görülen bir durum yaşandı.

Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkartmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.



FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi.

Çaykur Rizespor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

LİGDEKİ DEPLASMAN BAŞLANGIÇLARINDA ZORLANIYOR

Fenerbahçe, son yıllarda lige deplasmanda başladığı mücadeleleri kazanmakta zorluk çekiyor.

Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonundan sonra lige deplasmanda başladığı 4 sezonun hiçbirinden galibiyet çıkaramadı.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte 2012-2013 sezonunda Elazığspor ile 1-1 berabere kalırken, 2013-2014 sezonunda Konyaspor'a 3-2 yenildi.

Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, 2017-2018 sezonunda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe, deplasmandaki açılış maçlarındaki son galibiyetini 2009-2010 sezonunda Denizlispor'a karşı 2-0 ile almıştı.

4 FUTBOLCU SAKAT

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında sakatlığı bulunan 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlıkları bulunan Vedat Muriqi, Filip Novak, Sinan Gümüş ve Mert Hakan Yandaş, Rize deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in durumu maç saatinde belli olacak.

Öte yandan Fenerbahçe, Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'nin transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

TRANSFERLERİN LİSANSI HENÜZ ÇIKMADI

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde lisansı çıkarılmayan futbolcuların durumu göze çarpıyor.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Mauricio Lemos, Filip Novak, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Enner Valencia ve Mame Thiam'ın isimleri henüz Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesindeki takım listesinde bulunmuyor.

Bu oyuncuların yanı sıra gençler İsmail Yüksek ve Barış Sungur ile sezon sonu sözleşmesi biten ve yeniden sözleşme imzalayan Tolga Ciğerci'nin de ismi listede bulunmuyor.

TFF'nin internet sitesindeki isimler arasında Ozan Tufan, Nabil Dirar ve Allahyar Sayyadmanesh de yer almıyor.

Fenerbahçe, şu anda lisansı bulunan futbolcular dışında altyapı oyuncularından da limite takılmadan yararlanabilecek.