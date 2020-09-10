Miha Zajc Genoa’ya! İşte sözleşmenin detayları...
Transferde en hareketli ekip olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de gelen isimler kadar takımdan gönderilecek isimler de merak ediliyor. İtalyan basınından da sarı-lacivertli formayı giyen Miha Zajc için Genoa'yı işaret etti.
Miha Zajc, Genoa yolcusu... İtalyan basını, Çizme ekibinin Sloven orta saha için Fenerbahçe ile anlaştığını yazdı. Genoa'nın Zajc'ı kiralayacağı, sözleşmede 3 milyon euro'luk 'zorunlu' satın alma opsiyonunun da yer alacağı belirtildi. Zajc ile 4 yıllık kontrat yapılacağı bildirildi. Miha'yı Fortuna Sittard ile Belçika'dan Gent de istiyordu. 24 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
KALINIC'LE İLGİMİZ YOK
Ali Koç'un Nikola Kalinic'in menajeri ile görüştüğü ileri sürülmüştü. Yönetim söz konusu iddiayı yalanladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "İddia edilen futbolcu ile ilgili başkanımızın ve kulübümüzün hiçbir girişimi ve görüşmesi olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz" ifadeleri kullanıldı. 32 yaşındaki Hırvat golcünün ismi bir süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu.
- 10.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Miha Zajc Genoa’ya! İşte sözleşmenin detayları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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