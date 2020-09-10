Miha Zajc Genoa’ya! İşte sözleşmenin detayları...

Miha Zajc, Genoa yolcusu... İtalyan basını, Çizme ekibinin Sloven orta saha için Fenerbahçe ile anlaştığını yazdı. Genoa'nın Zajc'ı kiralayacağı, sözleşmede 3 milyon euro'luk 'zorunlu' satın alma opsiyonunun da yer alacağı belirtildi. Zajc ile 4 yıllık kontrat yapılacağı bildirildi. Miha'yı Fortuna Sittard ile Belçika'dan Gent de istiyordu. 24 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

KALINIC'LE İLGİMİZ YOK

Ali Koç'un Nikola Kalinic'in menajeri ile görüştüğü ileri sürülmüştü. Yönetim söz konusu iddiayı yalanladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "İddia edilen futbolcu ile ilgili başkanımızın ve kulübümüzün hiçbir girişimi ve görüşmesi olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz" ifadeleri kullanıldı. 32 yaşındaki Hırvat golcünün ismi bir süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu.