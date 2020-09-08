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08 Eylül 2020, Salı
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Sporcu fabrikası

Sporcu fabrikası

, kulübü F.Bahçe'ye övgüler yağdırdı.

, kulübü F.Bahçe'ye övgüler yağdırdı. Sarı- lacivertlilerin Türk sporunun lokomotifi olduğunu söyleyen Eda, "Taşıdığımız forma ve arma bizi çok iyi motive ediyor. , 'nin sporcu fabrikası" diye konuştu.
  1. 8.9.2020
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