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07 Eylül 2020, Pazartesi
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içi bomba transfer iddiası! ...

Fenerbahçe içi bomba transfer iddiası! Christian Eriksen...

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı isimlerle adeta transfer şampiyonu olurken, bu kez 'bomba' bir ismin peşine düştü. İddialara göre Kanarya, Inter'de istediğini bulamayan Danimarkalı star Eriksen'i istiyor! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

dünyaca ünlü yıldızın peşine düştü... Sarı lacivertlilerin Inter'de forma giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu için devreye girdiği ifade edildi.

Todofichajes'in konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde;

"Christian Eriksen, Antonio Conte ile çalışmak istemiyor ve Inter, ayrılık için düğmeye bastı.

Geçtiğimiz ocak ayında Tottenham'dan 40 milyon euro bedelle İtalyan devine imza atan Danimarkalı yıldız, Inter'in planlarına uymayı başaramadı bu yüzden yeni bir takım arıyor.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ...
Fenerbahçe, Christian Eriksen ile ilgileniyor. Sarı lacivertliler, yıldız orta saha oyuncusu için Inter'e satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme teklif edecek. Anlaşmaya göre Eriksen'in maaşının yarısını Inter, yarısını Fenerbahçe ödeyecek.

Öte yandan Inter, oyuncuyu bonservisiyle elden çıkartmak istiyor ve temel önceliği bu yönde. Ancak, Eriksen için yüklü miktarda transfer teklifi gelmeyeceğini düşünüyorlar. Türk ekibi önümüzdeki günlerde Eriksen için resmi teklifini iletecek ve bu transfer, Özil'i kadrosuna katamayan Fenerbahçe'yi yeniden yükselişe geçirecek.

  1. 07.09.2020
  2. Güncelleme: 07.09.2020 19:37
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