Son dakika: Fenerbahçe Alper Potuk'la yolları ayırdı

Süper Lig'de üst üste yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Alper Potuk'la yolların ayrıldığını duyurdu.

İşte o açıklama:

7 YILDA 2 KUPA!

Fenerbahçe'ye 2013 yazında Eskişehirspor'dan 6 milyon 250 bin euro ve Orhan Şam ile Henry Bienvenu'nun takası karşılığı gelen Alper, sarı-lacivertli ekipte birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.