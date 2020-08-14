Fenerbahçe ısrarla istemişti! Ricardo Rodriguez'in yeni adresi netleşti
Geçtiğimiz ocak ayında Fenerbahçe'nin transfer gündemini günlerce meşgul eden ancak Milan'ın, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a kiraladığı İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'in Torino'ya transferinin yakın olduğu bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Geçtiğimiz devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin transferi için nabız yokladığı İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'in yeni adresi netleşti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan'ın yarım sezonluğuna PSV Einhdoven'a kiraladıktan sonra takıma dönen tecrübeli defans oyuncusu için Torino ile 3 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandı.
27 yaşındaki oyuncunun da Torino ile 4 yıllık sözleşme imzalamaya sıcak baktığı ifade edilirken, transferin gerçekleşmesinin an meselesi olduğu belirtildi.
Şili asıllı yıldız futbolcu, 2017 yılında Wolfsburg'dan 15 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer olmuştu. Geride bıraktığımız sezon Hollanda'da 6 maça çıkan Rodriguez skor üretemedi.
- 14.08.2020
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