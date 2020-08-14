Fenerbahçe ısrarla istemişti! Ricardo Rodriguez'in yeni adresi netleşti - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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ısrarla istemişti! 'in yeni adresi netleşti

Fenerbahçe ısrarla istemişti! Ricardo Rodriguez'in yeni adresi netleşti

Geçtiğimiz ocak ayında 'nin gündemini günlerce meşgul eden ancak Milan'ın, ekibi PSV Eindhoven'a kiraladığı İsviçreli sol bek 'in Torino'ya transferinin yakın olduğu bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Geçtiğimiz devre arası döneminde 'nin transferi için nabız yokladığı İsviçreli sol bek 'in yeni adresi netleşti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan'ın yarım sezonluğuna PSV Einhdoven'a kiraladıktan sonra takıma dönen tecrübeli defans oyuncusu için Torino ile 3 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandı.

27 yaşındaki oyuncunun da Torino ile 4 yıllık sözleşme imzalamaya sıcak baktığı ifade edilirken, transferin gerçekleşmesinin an meselesi olduğu belirtildi.

Şili asıllı yıldız futbolcu, 2017 yılında Wolfsburg'dan 15 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer olmuştu. Geride bıraktığımız sezon 'da 6 maça çıkan Rodriguez skor üretemedi.


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  1. 14.08.2020
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