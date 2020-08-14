Vedat Muriqi Lazio'yla anlaştı! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı miktar - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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Vedat Muriqi Lazio'yla anlaştı! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı miktar

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, takımdan ayrılıyor. Laziosiamonoi adlı sitede yer alan habere göre İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, oyuncuyla 5 yıllık anlaşmaya vardı. İşte sarı-lacivertlilerin kazanacağı para ve golcü ismin sağlık kontrolünden geçeceği tarih... | Son dakika transfer haberleri

14 Ağustos 2020 Cuma 11:49 Güncelleme: 14.08.2020 11:54
Vedat Muriqi Lazio'yla anlaştı! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı miktar

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de golcü oyuncu Vedat Muriqi ile yollar ayrılıyor.

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Vedat Muriqi Lazio'yla anlaştı! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı miktar

İtalyan basını, Kosovalı yıldızla ilgili son gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar...

Vedat Muriqi Lazio'yla anlaştı! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı miktar

Laziosiamonoi adlı internet sitesinde yer alan habere göre Lazio, Fenerbahçe ile 18 milyon Euro üzerinden anlaşmaya vardı. Bu transfere ek 2 milyon Euro da bonus maddesi olacak.

Vedat Muriqi Lazio'yla anlaştı! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı miktar

Muriqi'nin, İtalyan ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı bilgisi de paylaşıldı. Bu arada oyuncunun 2 milyon Euro artı bonuslar kazanacağı ifade edildi.

Vedat Muriqi Lazio'yla anlaştı! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı miktar

Golcü futbolcu haftaya Lazio için sağlık kontrolünden geçecek.

Vedat Muriqi Lazio'yla anlaştı! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı miktar
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