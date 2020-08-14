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Vedat Muriqi Lazio'yla anlaştı! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı miktar
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, takımdan ayrılıyor. Laziosiamonoi adlı sitede yer alan habere göre İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, oyuncuyla 5 yıllık anlaşmaya vardı. İşte sarı-lacivertlilerin kazanacağı para ve golcü ismin sağlık kontrolünden geçeceği tarih... | Son dakika transfer haberleri
14 Ağustos 2020 Cuma 11:49
Güncelleme: 14.08.2020 11:54
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de golcü oyuncu Vedat Muriqi ile yollar ayrılıyor.
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İtalyan basını, Kosovalı yıldızla ilgili son gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar...
Laziosiamonoi adlı internet sitesinde yer alan habere göre Lazio, Fenerbahçe ile 18 milyon Euro üzerinden anlaşmaya vardı. Bu transfere ek 2 milyon Euro da bonus maddesi olacak.
Muriqi'nin, İtalyan ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı bilgisi de paylaşıldı. Bu arada oyuncunun 2 milyon Euro artı bonuslar kazanacağı ifade edildi.
Golcü futbolcu haftaya Lazio için sağlık kontrolünden geçecek.