Fenerbahçe'den Ömer Faruk Beyaz'a teklif! İşte ailesinin cevabı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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'den 'a teklif! İşte ailesinin cevabı

Fenerbahçe'den Ömer Faruk Beyaz'a teklif! İşte ailesinin cevabı

yönetimi, genç yıldız adayı 'la sözleşme yenilemek için harekete geçti. Sarı-lacivertli kurmaylar, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 16 yaşındaki futbolcu için teklifini yaptı. Beyaz ailesinin bu teklife olumlu yaklaştığı belirtildi ve yönetimden bu teklifi değerlendirmek için süre talep ettiği belirtildi.

Yaz sezonu için çalışmalarına son sürat devam eden bir yandan mevcut oyuncularla ilgili hamleler yapmaya başladı. Kadro yapılanması kapsamında büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan sarı-lacivertliler, genç oyunculara ayrı bir önem veriyor. Bu kapsamda Ferdi Kadıoğlu'nu ilk 11'e monte eden Fenerbahçe teknik heyeti son haftalarda genç yıldız adayı 'a süre vermeye başladı. 'de ve karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olan 16 yaşındaki futbolcu, maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

YÖNETİM DEVREYE GİRDİ!
Fenerbahçe yönetimi, taraftarların sürekli oynamasını beklediği Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini uzatmak için devreye girdi. Ajansspor'un haberine göre, sarı-lacivertli kurmaylar, genç yeteneğin ailesi ile iletişime geçerek sözleşme uzatmak istediklerini iletti.

Emre Belözoğlu'nun her zaman destek verdiği Ömer Faruk Beyaz'ın 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor.

AİLESİ DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ!
Ancak iddiaların aksine ailesi Fenerbahçe'nin teklifini olumlu karşılarken değerlendirmek için süre talep etti. Fenerbahçe yönetimi de Ömer Faruk Beyaz ile ilgili bir sorun çıkmayacağını düşünmüyor.

Ömer Faruk Beyaz Süper Lig'de Gençlerbirliği ve maçında sonradan oyuna girdi. Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Topla birlikte süratli, teknik kapasitesi çok yüksek bir oyuncu olan Ömer Faruk Beyaz 10 numara pozisyonunda oynuyor. 16 yaşındaki genç futbolcu Avrupa'dan da birçok kulübün scout ekipleri tarafından da izleniyor. Cenk Alptekin ve Gürkan Başkan da henüz hazır olmadıkları için oynatılamıyor. İki oyuncu ile ilgili de görüşme sezon sonunda yapılacak.

  1. 22.07.2020
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