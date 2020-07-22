Son dakika: Comolli'den flaş transfer hamlesi! Miha Zajc...

Son dakika... Daha önce Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük görevini yürütmüş, şu anda ise Fransız ekibi Toulouse'nin başkanlık görevini üstlenen Damien Comolli, yeni kulübünde ilk transfer girişimlerine başladı. Fransız yöneticinin listesinde isimler var... İşte detaylar..
Geçtiğimiz günlerde ABD'li yatırım grubu RedBird Capital Partners tarafından %85'i satın alınan Toulouse'da, başkanlık görevine Damien Comolli'nin getirildiği açıklanmıştı. 1,5 sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Comolli, Ali Koç ve yönetimiyle ters düşmüş ve görevi bırakmıştı.
Bu gelişme sonrası konuşan Comolli; "Toulouse çok başarılı olacak. Burada eşsiz yetenekler var ve enerjimizi genç oyuncuları yetiştirme konusuna harcayacağız. Kulübün çok büyük potansiyeli var. Antrenörler, oyuncular ve RedBird ile burada çok başarılı bir kulüp oluşturma konusunda kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.
Comolli bu sözleri sonrasında transfer için kolları sıvadı. Başarılı bir takım oluşturmak adına listesini hazırlamaya başlayan Comolli, daha önce birlikte çalıştığı isimleri listenin başında tutuyor. Geçtiğimiz günlerde Fransız basınında bu yönde bir iddia ortaya atılmış Comolli, Toulouse'a bir forvet aradğını ve listenin 1 numaralı isminin Michael Frey olduğunu aktarmıştı.
Bu gelişmenin ardından flaş bir iddia daha geldi. A Spor'un son dakika olarak geçtiği haberde Başkan Comolli'nin Fenerbahçe'nin bir diğer oyuncusu olan Miha Zajc'ı gündemine aldığı öğrenildi.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 16 mücadelede takımına 2 gol 1 asist ile katkı sağlamıştı. Fenerbahçe Sloven oyuncuyu 2018/19 sezonunda İtalyan ekibi Empoli'den 3.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
- 22.07.2020
- Güncelleme: 22.07.2020 18:07
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Comolli'den flaş transfer hamlesi! Miha Zajc... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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