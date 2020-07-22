Son dakika: Comolli'den flaş transfer hamlesi! Miha Zajc... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: Comolli'den flaş hamlesi! ...

Son dakika: Comolli'den flaş transfer hamlesi! Miha Zajc...

Son dakika... Daha önce 'de Sportif Direktörlük görevini yürütmüş, şu anda ise ekibi Toulouse'nin başkanlık görevini üstlenen , yeni kulübünde ilk girişimlerine başladı. Fransız yöneticinin listesinde isimler var... İşte detaylar..

Geçtiğimiz günlerde ABD'li yatırım grubu Capital Partners tarafından %85'i satın alınan Toulouse'da, başkanlık görevine 'nin getirildiği açıklanmıştı. 1,5 sezon 'de sportif direktörlük yapan Comolli, ve yönetimiyle ters düşmüş ve görevi bırakmıştı.

Bu gelişme sonrası konuşan Comolli; "Toulouse çok başarılı olacak. Burada eşsiz yetenekler var ve enerjimizi genç oyuncuları yetiştirme konusuna harcayacağız. Kulübün çok büyük potansiyeli var. Antrenörler, oyuncular ve RedBird ile burada çok başarılı bir kulüp oluşturma konusunda kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Canlı yayında açıkladı!

Comolli bu sözleri sonrasında için kolları sıvadı. Başarılı bir takım oluşturmak adına listesini hazırlamaya başlayan Comolli, daha önce birlikte çalıştığı isimleri listenin başında tutuyor. Geçtiğimiz günlerde basınında bu yönde bir iddia ortaya atılmış Comolli, Toulouse'a bir forvet aradğını ve listenin 1 numaralı isminin Michael Frey olduğunu aktarmıştı.

Bu gelişmenin ardından flaş bir iddia daha geldi. A Spor'un son dakika olarak geçtiği haberde Başkan Comolli'nin Fenerbahçe'nin bir diğer oyuncusu olan 'ı gündemine aldığı öğrenildi.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 16 mücadelede takımına 2 gol 1 asist ile katkı sağlamıştı. Fenerbahçe Sloven oyuncuyu 2018/19 sezonunda İtalyan ekibi Empoli'den 3.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

  1. 22.07.2020
  2. Güncelleme: 22.07.2020 18:07
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