Fenerbahçe yeni sol bekini Süper Lig'de buldu! Asist makinesi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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yeni sol bekini 'de buldu! Asist makinesi...

Fenerbahçe yeni sol bekini Süper Lig'de buldu! Asist makinesi...

ile sözleşme yenilemeyen ve sol bek arayışlarını hızlandıran , 'da kiralık olarak forma giyen 'ye kancayı taktı.

'de bu sezon büyük problemler yaşatan ve planlamasında ilk sıralara yerleştirilen sol bek mevkiisi için arayışlar hız kesmeden sürüyor.

Kadroda alternatifi bulunmayan ve ile de sözleşme yenilemeyen sarı-lacivertli ekipte ismi geçen son isim 'da kiralık olarak forma giyen oldu.

Football Tunusien'in iddiasına göre devre arasında Al-Ettifaq'tan kiralanan oyuncunun kısa sürede Kasımpaşa formasıyla sergilediği performans dikkat çekti. Bu performans sonrası Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak istediği belirtildi.

ASİST MAKİNESİ!

Devre arası transfer döneminde 'e gelen Haddadi, 15 karşılaşmada 5 asist kaydederek

  1. 22.07.2020
  2. Güncelleme: 22.07.2020 11:57
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