Fenerbahçe yeni sol bekini Süper Lig'de buldu! Asist makinesi...
Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme yenilemeyen ve sol bek arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Oussama Haddadi'ye kancayı taktı.
Fenerbahçe'de bu sezon büyük problemler yaşatan ve transfer planlamasında ilk sıralara yerleştirilen sol bek mevkiisi için arayışlar hız kesmeden sürüyor.
Kadroda alternatifi bulunmayan ve Hasan Ali Kaldırım ile de sözleşme yenilemeyen sarı-lacivertli ekipte ismi geçen son isim Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Oussama Haddadi oldu.
Football Tunusien'in iddiasına göre devre arasında Al-Ettifaq'tan kiralanan oyuncunun kısa sürede Kasımpaşa formasıyla sergilediği performans dikkat çekti. Bu performans sonrası Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak istediği belirtildi.
ASİST MAKİNESİ!
Devre arası transfer döneminde Süper Lig'e gelen Haddadi, 15 karşılaşmada 5 asist kaydederek
- 22.07.2020
- Güncelleme: 22.07.2020 11:57
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe yeni sol bekini Süper Lig'de buldu! Asist makinesi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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