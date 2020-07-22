Fenerbahçe yeni sol bekini Süper Lig'de buldu! Asist makinesi...

Fenerbahçe'de bu sezon büyük problemler yaşatan ve transfer planlamasında ilk sıralara yerleştirilen sol bek mevkiisi için arayışlar hız kesmeden sürüyor.

Kadroda alternatifi bulunmayan ve Hasan Ali Kaldırım ile de sözleşme yenilemeyen sarı-lacivertli ekipte ismi geçen son isim Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Oussama Haddadi oldu.

Football Tunusien'in iddiasına göre devre arasında Al-Ettifaq'tan kiralanan oyuncunun kısa sürede Kasımpaşa formasıyla sergilediği performans dikkat çekti. Bu performans sonrası Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak istediği belirtildi.

ASİST MAKİNESİ!

Devre arası transfer döneminde Süper Lig'e gelen Haddadi, 15 karşılaşmada 5 asist kaydederek