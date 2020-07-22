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Fenerbahçe'de sürpriz forvet! Muriqi'nin yokluğunda goller onda

Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş derbisinde kırmızı kart görerek cezalandırılan Vedat Muriqi yerine Kanarya, gol yollarında genç forveti deneyecek. İşte detaylar...

22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:35 Güncelleme: 22.07.2020 10:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





