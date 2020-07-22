HaberlerGaleriFenerbahçe'de sürpriz forvet! Muriqi'nin yokluğunda goller onda
Fenerbahçe'de sürpriz forvet! Muriqi'nin yokluğunda goller onda
Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş derbisinde kırmızı kart görerek cezalandırılan Vedat Muriqi yerine Kanarya, gol yollarında genç forveti deneyecek. İşte detaylar...
22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:35
Güncelleme: 22.07.2020 10:51
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanında görülen kartlar nedeniyle dört futbolcusunu kaybeden Fenerbahçe hafta sonu evinde oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasına genç isimlerle çıkmak zorunda kalacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ligi yedinci sırada bitirmesi kesinleşen sarı lacivertli ekip, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısına kırmızı kart cezalısı Muriqi, sarı kart cezalıları Deniz, Tolga ve Jailson, sakatlıkları süren Gustavo, Mevlüt, Mehmet ve Tolgay'dan yoksun olarak çıkacak.
FORVETTE TEK İSİM ALLAHYAR Muriqi'nin 1 numaralı alternatifi Mevlüt Erdinç'in ameliyat olması nedeniyle santrfor mevkiinde İranlı Allahyar Seyyadmeneş'in forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
Hürriyet'in haberine göre Allahyar'ın göstereceği performans merakla bekleniyor. Orta sahada Ömer Faruk ve Ferdi Kadıoğlu'nun görev alacağı düşünülüyor.
Formsuzluğu nedeniyle tepki çeken Nabil Dirar'ın yerine Murat Sağlam'ın forma giyme ihtimali oldukça güçlü. Maçın gidişatına göre Muhammet Gümüşkaya, Cenk Alptekin, Gürkan Başkan da süre bulabilir.