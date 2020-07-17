Varsa yoksa Avrupa
Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe kalan 2 maçta 6 puan hedefliyor Tahir Karapınar, “Son saniyeye kadar Avrupa şansımızı sürdüreceğiz” diyor.
Beşiktaş ile pazar günü oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe tek yürek... Dünkü idman öncesi futbolcularla bir konuşma yapan teknik direktör Tahir Karapınar ve kaptan Emre Belözoğlu, tek düşüncelerinin 3 puan olduğunu söyledi. Kalan 2 maçı da kazanıp, rakiplerinin puan kaybını bekleyeceklerini söyleyen Karapınar, "Son saniyeye kadar Avrupa şansımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. Derbilerin takımı olduklarını söyleyen Emre ise şunları söyledi: "Bu sezon üzdüğümüz taraftarlarımızın yüzünü en azından Avrupa kupalarına katılma başarısı göstererek güldürelim. İki maçtan 6 puan çıkaracağımıza inanıyorum. Rakiplerimiz de puan kaybedecektir. Sezonun son iki maçını bize yakışacak şekilde tamamlayalım. Pazar günü de derbilerdeki üstünlüğümüzü Beşiktaş karşısında sürdürelim."
DERBİ ÖNCESİ DURMAK YASAK!
Beşiktaş'a konuk olacak F.Bahçe, derbi hazırlıklarına devam ediyor. Tahir Karapınar yönetiminde çalışan sarı- lacivertliler, basına kapalı bir idman yaptı. Sakatlığı devam eden Tolgay çalışmada yer almazken, Sivas maçında sakatlanan Falette idmana
- 17.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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