Varsa yoksa Avrupa

Beşiktaş ile pazar günü oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe tek yürek... Dünkü idman öncesi futbolcularla bir konuşma yapan teknik direktör Tahir Karapınar ve kaptan Emre Belözoğlu, tek düşüncelerinin 3 puan olduğunu söyledi. Kalan 2 maçı da kazanıp, rakiplerinin puan kaybını bekleyeceklerini söyleyen Karapınar, "Son saniyeye kadar Avrupa şansımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. Derbilerin takımı olduklarını söyleyen Emre ise şunları söyledi: "Bu sezon üzdüğümüz taraftarlarımızın yüzünü en azından Avrupa kupalarına katılma başarısı göstererek güldürelim. İki maçtan 6 puan çıkaracağımıza inanıyorum. Rakiplerimiz de puan kaybedecektir. Sezonun son iki maçını bize yakışacak şekilde tamamlayalım. Pazar günü de derbilerdeki üstünlüğümüzü Beşiktaş karşısında sürdürelim."

DERBİ ÖNCESİ DURMAK YASAK!

Beşiktaş'a konuk olacak F.Bahçe, derbi hazırlıklarına devam ediyor. Tahir Karapınar yönetiminde çalışan sarı- lacivertliler, basına kapalı bir idman yaptı. Sakatlığı devam eden Tolgay çalışmada yer almazken, Sivas maçında sakatlanan Falette idmana