‘Erol Bulut en doğru isim’
F.Bahçe'nin eski futbolcusu Taner Savut, hoca arayışı içinde olan eski kulübü için konuştu.
F.Bahçe'nin eski futbolcusu Taner Savut, hoca arayışı içinde olan eski kulübü için konuştu. Alanyaspor'da sportif direktörlük görevi de yapan Savut, sarı-lacivertli formayı birlikte giydiği Erol Bulut'un en doğru tercih olduğunu söyledi, "Fenerbahçe'nin zaman kaybına tahammülü yok. Erol Bulut, Fenerbahçe taraftarının ne istediğini bilen bir teknik adam. Nasıl futbol oynatacağını da bilir. Ben, Erol Bulut'un Fenerbahçe açısından en doğru isim olduğunu düşünüyorum. Emre Belözoğlu ile Erol Bulut, Başakşehir'de birlikte çalıştılar. Sportif direktörle teknik direktörün birbirini tanıyor olması çok önemli. Bu durum zaman kaybı da yaşatmayacaktır" sözlerini sarfetti.
- 17.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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