‘Erol Bulut en doğru isim’

F.Bahçe'nin eski futbolcusu Taner Savut, hoca arayışı içinde olan eski kulübü için konuştu. Alanyaspor'da sportif direktörlük görevi de yapan Savut, sarı-lacivertli formayı birlikte giydiği Erol Bulut'un en doğru tercih olduğunu söyledi, "Fenerbahçe'nin zaman kaybına tahammülü yok. Erol Bulut, Fenerbahçe taraftarının ne istediğini bilen bir teknik adam. Nasıl futbol oynatacağını da bilir. Ben, Erol Bulut'un Fenerbahçe açısından en doğru isim olduğunu düşünüyorum. Emre Belözoğlu ile Erol Bulut, Başakşehir'de birlikte çalıştılar. Sportif direktörle teknik direktörün birbirini tanıyor olması çok önemli. Bu durum zaman kaybı da yaşatmayacaktır" sözlerini sarfetti.