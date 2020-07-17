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17 Temmuz 2020, Cuma
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en doğru isim’

‘Erol Bulut en doğru isim’

F.Bahçe'nin eski futbolcusu , hoca arayışı içinde olan eski kulübü için konuştu.

F.Bahçe'nin eski futbolcusu , hoca arayışı içinde olan eski kulübü için konuştu. 'da sportif direktörlük görevi de yapan Savut, sarı-lacivertli formayı birlikte giydiği 'un en doğru tercih olduğunu söyledi, "'nin zaman kaybına tahammülü yok. Erol Bulut, Fenerbahçe taraftarının ne istediğini bilen bir teknik adam. Nasıl futbol oynatacağını da bilir. Ben, Erol Bulut'un Fenerbahçe açısından en doğru isim olduğunu düşünüyorum. Emre Belözoğlu ile Erol Bulut, 'de birlikte çalıştılar. Sportif direktörle teknik direktörün birbirini tanıyor olması çok önemli. Bu durum zaman kaybı da yaşatmayacaktır" sözlerini sarfetti.

  1. 17.7.2020
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