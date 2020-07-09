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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Son giden Williams

Son giden Williams

'da ile yollar ayrıldı.

'da ile yollar ayrıldı. Yönetimin, hizmetleri için teşekkür ettiği ABD'li oyuncu, 'nın Valenica ekibine transfer oldu. 29 yaşındaki Derrick geçen sezon 11.3 sayı, 3.9 ribaund, 1.2 asist ve 1.1 top çalma ile forma giymişti.
  1. 9.7.2020
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