Son dakika: Fenerbahçeli Berke Özer 1 sene daha Westerlo'da
Son dakika... Fenerbahçe'nin Belçika ekiplerinden Westerlo'ya kiraladığı genç oyuncu Berke Özer kulübü ile olan sözleşmesini 1 sene daha uzattığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, kiralık olarak forma giydiği Westerlo ile sözleşmesini uzattığını açıkladı.
Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Westerlo ile olan sözleşmemi +1 sene daha uzatmış bulunuyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Konu ile alakalı olarak Fenerbahçe Kulübü'nden de bir açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "2019-20 sezonunda Belçika'nın KVC Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Berke Özer, önümüzdeki sezon da kiralık olarak Westerlo forması giyecektir. Genç kalecimiz Berke Özer'in, gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.
İşte Berke Özer'in o paylaşımı...
Bugün @westerlo ile olan sözleşmemi +1 sene daha uzatmış bulunuyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum.??2021 @KVCWesterlo pic.twitter.com/um6TpDMoyl— Berke Özer (@BerkeOzer) June 26, 2020
- 26.06.2020
- Güncelleme: 26.06.2020 14:27
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fenerbahçeli Berke Özer 1 sene daha Westerlo'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.