Son dakika: Fenerbahçeli Berke Özer 1 sene daha Westerlo'da

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, kiralık olarak forma giydiği Westerlo ile sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Westerlo ile olan sözleşmemi +1 sene daha uzatmış bulunuyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Konu ile alakalı olarak Fenerbahçe Kulübü'nden de bir açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "2019-20 sezonunda Belçika'nın KVC Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Berke Özer, önümüzdeki sezon da kiralık olarak Westerlo forması giyecektir. Genç kalecimiz Berke Özer'in, gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.

İşte Berke Özer'in o paylaşımı...