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26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe İmzayı kendisi duyurdu! '1 sene daha buradayım'

Son dakika: Fenerbahçeli 1 sene daha Westerlo'da

Son dakika: Fenerbahçeli Berke Özer 1 sene daha Westerlo'da

Son dakika... 'nin ekiplerinden Westerlo'ya kiraladığı genç oyuncu kulübü ile olan sözleşmesini 1 sene daha uzattığını hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

'nin genç kalecisi , kiralık olarak forma giydiği Westerlo ile sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Başarılı oyuncu hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Westerlo ile olan sözleşmemi +1 sene daha uzatmış bulunuyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Konu ile alakalı olarak Fenerbahçe Kulübü'nden de bir açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "2019-20 sezonunda 'nın KVC Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Berke Özer, önümüzdeki sezon da kiralık olarak Westerlo forması giyecektir. Genç kalecimiz Berke Özer'in, gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.

İşte Berke Özer'in o paylaşımı...

  1. 26.06.2020
  2. Güncelleme: 26.06.2020 14:27
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