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25 Haziran 2020, Perşembe
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Gustavo kalsın!..

Gustavo kalsın!..

'nun menajerinin 'a gelmesi, taraftarları endişelendirdi.

'nun menajerinin 'a gelmesi, taraftarları endişelendirdi. Bu sezon takımın en etkili ismi olan Brezilyalı yıldızın gitmesi kesinlikle istenmiyor. Yönetimin de böyle bir planı olmadığı ancak çok iyi bir teklif gelir ve Gustavo da ayrılmak isterse işlerin değişebileceği belirtildi.
  1. 25.6.2020
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