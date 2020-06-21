Isla: Boca ile görüştük

Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla hangi takıma gideceği konusunda bir fikri olmadığını söyledi. Instagram hesabında soruları yanıtlayan Şilili sağ bek, "Umarım Universidad de Chile ile şampiyonluk yaşayarak emekli olurum. Boca ile sadece bir kez görüştük. Yeni bir gelişme yok. Futbola Universidad Catolica'da başladım ama kimse benim orada yeniden oynamamı istemiyor" dedi.