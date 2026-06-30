N.E.C Nijmegen'den Emre Mor açıklaması! Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından...

Fenerbahçe ile sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona erecek olan Emre Mor hakkında Hollanda Eredivisie ekiplerinden N.E.C Nijmegen, resmi iletişim hesaplarından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. N.E.C Nijmegen'in açıklamasında "Emre Mor, 1 Temmuz Çarşamba gününden itibaren N.E.C. kadrosuna katılıyor. 28 yaşındaki Türk kanat forveti, Fenerbahçe'deki sözleşmesi geçen sezon feshedildikten sonra Nijmegen'de grup antrenmanlarına yeniden başlayacak.Mor, daha önce Borussia Dortmund, Celta de Vigo, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüplerde oynadı. Ayrıca Türkiye Milli Takımı'yla 15 maçta forma giydi." İfadeleri yer aldı.