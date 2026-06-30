Fildişi Sahili-Norveç maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Dünya Kupası'nda artık telafisi olmayan viraja girildi. Grup aşamasında sergilediği yüksek fizik gücü, hızlı geçiş hücumları ve dinamik orta saha kurgusuyla rakiplerine gözdağı veren Fildişi Sahili, bu kez Avrupa'nın en tehlikeli hücum takımlarından biri karşısında test ediliyor. Diğer tarafta ise turnuva genetiğini sahaya yansıtarak gruptan çıkmayı başaran, Erling Haaland ve Martin Odegaard gibi elit ayaklarıyla her an skoru değiştirebilme potansiyeline sahip olan Norveç, taktiksel bir zaferle adını son 16 turuna yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Fildişi Sahili-Norveç maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Fildişi Sahili-Norveç MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası son 32 turu kapsamındaki Fildişi Sahili-Norveç mücadelesi 30 Haziran Salı günü oynanıyor.

Fildişi Sahili-Norveç MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazananın son 16 turuna yükseleceği ve kaybedenin ise turnuvaya veda edeceği kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 20.00'de çaldı.

Fildişi Sahili-Norveç MAÇI HANGİ KANALDA?

Fildişi Sahili-Norveç mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Fildişi Sahili-Norveç MAÇI İLK 11'LER

Fildişi Sahili:: Yahia Fofana; Doué, Agbadou, Koussounou, Konan; Sangaré, Kessié, Oulaï; Yan Diomandé, Pépé; Bonny

Norveç: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Berge, Berg, Odegaard; Nusa, Haaland, Sørloth.