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14 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Tahir Karapınar için devir teslim töreni!

Akademi'de töreni yapıldı

Fenerbahçe Futbol Akademi'de devir teslim töreni yapıldı

, sezon sonuna kadar takımın başına geçirdiği için töreni gerçekleştirdi. 'nde gerçekleştirilen törene Tahir Karapınar, yönetim kurulu üyeleri ve Danabaş, A.Ş. ile futbol akademi birim yöneticileri katıldı.

Akademi Genel Koordinatörlüğü görevine getirilen için töreni gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde gerçekleştirilen törene Tahir Karapınar, yönetim kurulu üyeleri ve Danabaş, Futbol A.Ş. ile futbol akademi birim yöneticileri katıldı.

"BURADAN İYİ OYUNCULAR ÇIKARTACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Burada açıklamada bulunan Tahir Karapınar, zaman içerisinde altyapıdan iyi oyuncular çıkaracaklarına inandığını belirterek, "Fenerbahçe'nin ne kadar büyük ve özel bir camia olduğunu tekrar gördüm. Böyle vedalaşma töreni başka kulüplerde yapılmaz. Normalde hocalar ayrılır, profesyoneldir. Bu ayrılıklar normaldir. Burada Serdar hocayla görüşmemiz, onun fikirlerini almam ve her zaman destekleyeceğini söylemesi, benim için çok önemli. Serdar hoca burada çok büyük hizmetler yapmış. Ben de burada onları devam ettirmek istiyorum. Üst yapıyla iyi bir iletişim kurduğumuzda buradan iyi oyuncular çıkaracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Fenerbahçe futbol altyapısında yaklaşık bir senedir görev yapan Serdar Dayat ise şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1,5 sene Fenerbahçe'ye hizmet verdim. Keşke bir yıl 365 gün değil de, 700-800 gün olsaydı ve daha fazla hizmet verseydik. Camiada değişiklikler ve yapılanmalar olabiliyor. Saygıyla da karşılamak lazım. Tahir hocayı 'den tanıyorum. Saygı değer bir futbol adamı. Kendisine dışarıdan her türlü desteği vereceğimizi buradan bir kez daha söylüyorum. Bizim verdiğimiz ve vereceğimiz bütün destek Fenerbahçe'ye artı yazacaktır. Burada çok iyi arkadaşlıklar ve dostluklar edindim. Bu da benim için önemli. Fenerbahçe'den ayrılıyoruz ama Fenerbahçelilikten ayrılmıyoruz. Bundan sonraki günlerde de hem Tahir hocaya hem camiaya başarılar dilerim."


  1. 14.06.2020
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