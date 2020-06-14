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14 Haziran 2020, Pazar
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ve 'nin listesindeki 'in talipleri artıyor!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesindeki Umar Sadiq'in talipleri artıyor!

Sırp temsilcisi Partizan'da forma giyen Nijeryalı futbolcu 'in talipleri artmaya devam ediyor. ve 'ın da ilgilendiği 23 yaşındaki golcü için son olarak Alman ekipleri ve da devreye girdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir süredir adı ve ile de anılan Nijeryalı futbolcu 'in talipleri günden güne artıyor. Sırp ekibi Partizan'da forma giyen başarılı futbolcu dev kulüpleri peşine takmayı başarmıştı.

Mozzartsport'ta yer alan habere göre Sadiq için Alman temsilcileri ve da devreye girdi.

Haberde Partizan'ın 23 yaşındaki genç futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği iddia edilirken, bu sezon takımıyla 38 maça çıkan Umar Sadiq, bu karşılaşmalarda 18 gol atarken 16 da asist yaparak dikkat çeken bir grafik çizdi.

  1. 14.06.2020
  2. Güncelleme: 14.06.2020 15:40
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