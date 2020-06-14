Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesindeki Umar Sadiq'in talipleri artıyor!

Bir süredir adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan Nijeryalı futbolcu Umar Sadiq'in talipleri günden güne artıyor. Sırp ekibi Partizan'da forma giyen başarılı futbolcu dev kulüpleri peşine takmayı başarmıştı.

Mozzartsport'ta yer alan habere göre Sadiq için Alman temsilcileri Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach da devreye girdi.

Haberde Partizan'ın 23 yaşındaki genç futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği iddia edilirken, bu sezon takımıyla 38 maça çıkan Umar Sadiq, bu karşılaşmalarda 18 gol atarken 16 da asist yaparak dikkat çeken bir grafik çizdi.