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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Muriç’le 18 dakika

Muriç’le 18 dakika

Muriç’le 18 dakika

maçında riske edilmeyen , yedek soyundu. 72. dakikada 'ün yerine oyuna giren yıldız futbolcu takımının eşitlik golünü attı.

maçında riske edilmeyen , yedek soyundu. 72. dakikada 'ün yerine oyuna giren yıldız futbolcu takımının eşitlik golünü attı. Hasan Ali'nin cezalı olduğu haftada sol bekte Deniz forma giyerken, Isla ile yolların ayrılmasının ardından sağ bekte ise Dirar sahaya çıktı.
  1. 13.6.2020
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