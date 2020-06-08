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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Kruse’nin yerine Eduardo

Kruse’nin yerine Eduardo

Sarı-lacivertliler, bu yıl istikrarlı bir performans gösteremeyen Alman yıldız 'yi iyi bir rakama satıp yerine ile sözleşmesi sona erecek olan 'yu etme kararı aldı.

Sarı-lacivertliler, bu yıl istikrarlı bir performans gösteremeyen Alman yıldız 'yi iyi bir rakama satıp yerine ile sözleşmesi sona erecek olan 'yu etme kararı aldı. ile temas kuruldu. Eduardo için menajeriyle görüşen F.Bahçe yönetiminin, 30 yaşındaki 10 numaraya yıllık 2.5 milyon euro önerdiği öğrenildi. Brezilyalı'ya 1.5 milyon euro da imza parası ödenmesi gündemde. Max Kruse'yi 5 milyon euro'ya satılırsa , bu işten bir hayli karlı çıkmış olacak.
  1. 8.6.2020
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