Alberth Elis'ten Fenerbahçe açıklaması!
MLS takımlarından Houston Dynamo'da forma giyen Honduraslı genç forvet Alberth Elis, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçe'nin kendisi ile ilgilendiği şeklindeki iddiaları da yalanladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
MLS ekiplerinden Houston Dynamo'da forma giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Alberth Elis, geleceğiyle alakalı flaş açıklamalarda bulundu. Honduras basınından Diario Mas'ta yer alan habere göre Elis, Fenerbahçe'nin kendisi ile ilgilendiği yönündeki iddialar üzerine şunları dile getirdi:
2019 ocak ayında bir teklif yapmışlardı ama Dynamo düşünmedi. O tarihten beri de hiçbir temasımız olmadı. Kariyerimin Türkiye'de devam edeceği yönündeki haberler doğru değil. Fenerbahçe benimle şu an için herhangi bir kontakt kurmadı.
Kulübünün sözleşme uzatma teklifini geri çeviren genç oyuncunun Avrupa'da oynamak istediği ifade ediliyor. Alberth Elis, kariyeri boyunca 110 maça çıkarken 34 gol 25 asiste imza atmıştı. Honduras Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcu 42 maçta 10 gol kaydetti.
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