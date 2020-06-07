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Fenerbahçe'de teknik adam arayışı durdu! Sebebi ve karar...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi ve uzun süredir takımın başına geçecek olan isim belirlenmedi. Sarı-lacivertli takımın listesine birçok isim girdi ve temaslar gerçekleşti. Yakın zamanda yeni hocanın açıklanacağı iddia edilmişti ancak flaş gerçek ortaya çıktı. Fenerbahçe'de teknik adam arayışlarının durduğu ifade edildi. İşte nedeni ve alınan karar...

7 Haziran 2020 Pazar 12:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





