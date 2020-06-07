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Fenerbahçe'de teknik adam arayışı durdu! Sebebi ve karar...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi ve uzun süredir takımın başına geçecek olan isim belirlenmedi. Sarı-lacivertli takımın listesine birçok isim girdi ve temaslar gerçekleşti. Yakın zamanda yeni hocanın açıklanacağı iddia edilmişti ancak flaş gerçek ortaya çıktı. Fenerbahçe'de teknik adam arayışlarının durduğu ifade edildi. İşte nedeni ve alınan karar...
7 Haziran 2020 Pazar 12:35
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Fenerbahçe taraftarı takımın yeni teknik direktörünün kim olacağını merakla bekliyor.
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Sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal dönemi uzun bir süre önce son buldu ancak yeni hoca hala açıklanmadı.
Birçok isim Fenerbahçe'nin gündemine geldi ve son olarak Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Abdullah Avcı isimleri ön plana çıktı.
Bu isimlerden birinin sarı-lacivertli takımla yakın zamanda sözleşme imzalayacağı öne sürülmüştü ancak olayın perde arkası ortaya çıktı.
Sarı-lacivertli yönetimin bu 3 ismi de şu anlık düşünmediği ve yeni hoca arayışlarının durduğu kaydedildi.