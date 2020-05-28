Resmen açıklandı! Türkiye Kupası yarı final tarihi ve saati...
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final maçlarının tarihleri belli oldu. Fenerbahçe, Trabzonspor, Alanyaspor ve Antalyaspor'un kıyasıya mücadele ettiği kupada maç takvimini TFF açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftalardır merak edilen konular için resmi açıklamalarını bir bir yaparken, Ziraat Türkiye Kupası'nın da başlama tarihini duyurdu.
TFF'nin konu ile ilgili yaptığı resmi açıklama şu şekilde oldu;
"6 - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacaktır.
7 - Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının başlaması ve sağlıklı bir ortamda oynanmasına ilişkin talimat yarın kamuoyuna duyurulacaktır."
TFF KARŞILAŞMALARIN SAATLERİNİ DUYURDU
TFF daha sonra yaptığı açıklamada Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmalarının saatlerine ilişkin bilgileri de paylaştı. İşte program:
- 28.05.2020
- Güncelleme: 28.05.2020 18:46
- Turgay Demir: Kulüpler mahkemeye gitmesin diye Federasyon taahhütname alacak
- Papy Djilobodji: Bir futbolcunun istediği her şey Süper Lig'de mevcut
- Trabzonspor'dan bir transfer daha! "Yüzde 90 anlaşma sağlandı"
- Trabzonspor'da operasyon başlıyor! O plan...
- Yunan basını yazdı! Ghayas Zahid Süper Lig devine
- TFF'nin kararı sonrası tartışma başladı! Hangi takım ne dedi? İşte o sözler...
- Fenerbahçe'yi şoke eden detay! Beşiktaş ve Galatasaray...
- Fenerbahçe'den 6 transfer birden! Almanya'da dev taarruz
- Fatih Terim istedi Aslan oluyor! Atletico Madrid'den Galatasaray'a transfer
- Beşiktaş'tan 5 bomba transfer! Galatasaray...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Resmen açıklandı! Türkiye Kupası yarı final tarihi ve saati... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.