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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Resmen açıklandı! Türkiye Kupası yarı final tarihi ve saati...

Resmen açıklandı! Türkiye Kupası yarı final tarihi ve saati...

'nda oynanacak yarı final maçlarının tarihleri belli oldu. , , Alanyaspor ve Antalyaspor'un kıyasıya mücadele ettiği kupada maç takvimini TFF açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftalardır merak edilen konular için resmi açıklamalarını bir bir yaparken, 'nın da başlama tarihini duyurdu.

TFF'nin konu ile ilgili yaptığı resmi açıklama şu şekilde oldu;

"6 - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 16 Haziran Salı günü -, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacaktır.

7 - Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının başlaması ve sağlıklı bir ortamda oynanmasına ilişkin talimat yarın kamuoyuna duyurulacaktır."

TFF KARŞILAŞMALARIN SAATLERİNİ DUYURDU

TFF daha sonra yaptığı açıklamada Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmalarının saatlerine ilişkin bilgileri de paylaştı. İşte program:


  1. 28.05.2020
  2. Güncelleme: 28.05.2020 18:46
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