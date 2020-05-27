Antalyalı 2 genç radarda

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'dan Fehmi Koç ve Doğukan Sinik'i yakın takibe aldığı bildirildi. İki oyuncu da transfer listesine dahil edildi. Yönetimin şartların oluşması durumunda iki oyuncuyu da kadrosuna dahil etmek istediği belirtiliyor. 16 yaşındaki Fehmi forvet ve kanatta oynuyor. 21 yaşındaki Doğukan'ın asıl mevkisi ise sol açık. Orta sahada da görev alabiliyor.