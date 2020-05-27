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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Antalyalı 2 genç radarda

Antalyalı 2 genç radarda

'nin 'dan ve 'i yakın takibe aldığı bildirildi.

'nin 'dan ve 'i yakın takibe aldığı bildirildi. İki oyuncu da transfer listesine dahil edildi. Yönetimin şartların oluşması durumunda iki oyuncuyu da kadrosuna dahil etmek istediği belirtiliyor. 16 yaşındaki Fehmi forvet ve kanatta oynuyor. 21 yaşındaki Doğukan'ın asıl mevkisi ise sol açık. Orta sahada da görev alabiliyor.

  1. 27.5.2020
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