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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Süper ikili iş başında

Süper ikili iş başında

Ne resmen sportif direktör oldu, ne de , 'nin hocası... Ama iki isim de sarı-lacivertli kulübün geleceği için şimdiden verdi.

Ne resmen sportif direktör oldu, ne de , 'nin hocası... Ama iki isim de sarı-lacivertli kulübün geleceği için şimdiden verdi. Sezon sonu formayı üzerinden çıkarıp takım elbiseyi giyecek olan futbolun yeni patronu Emre Belözoğlu, 'daki görevine devam eden Erol Bulut ile yeni sezon planlarını yapmaya devam ediyor. İki isim, yapılacak transferler ve kurgulanacak yeni kadro konusunda fikir alışverişinde bulunuyor. Başkan 'un, Belözoğlu ve Bulut'a tam destek verdiği de gelen bilgiler arasında.
  1. 21.5.2020
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