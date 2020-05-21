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21 Mayıs 2020, Perşembe
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faktörü

Ozan Korman Tarman faktörü

'nin 62.7 milyon dolar ve 108.2 milyon euro değerindeki borçları, 8 Mayıs'ta TL'ye çevrilmişti. Sarı-lacivertli takımı bu önemli yükten kurtaran hamleyi yapan kişinin 'un yedek listesinde yer alan olduğu öğrenildi.

'nin 62.7 milyon dolar ve 108.2 milyon euro değerindeki borçları, 8 Mayıs'ta TL'ye çevrilmişti. Sarı-lacivertli takımı bu önemli yükten kurtaran hamleyi yapan kişinin 'un yedek listesinde yer alan olduğu öğrenildi. Tarman, 'ta üst düzey yönetici olarak görev yapıyor.
  1. 21.5.2020
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