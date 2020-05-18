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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Bjelica 'den haber bekliyor

Bjelica Fenerbahçe'den haber bekliyor

'nin uzun süredir görüştüğü , artık "Gel" çağrısını bekliyor. Hırvat basınına Başkan ile üç kez görüştüğünü açıklayan 48 yaşındaki teknik adamın, istediği yıllık iki milyon euro'luk ücrette indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi.

'nin uzun süredir görüştüğü , artık "Gel" çağrısını bekliyor. Hırvat basınına Başkan ile üç kez görüştüğünü açıklayan 48 yaşındaki teknik adamın, istediği yıllık iki milyon euro'luk ücrette indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi. "Birçok teklif aldım ama bunlar arasındaki en büyük kulüp Fenerbahçe'ydi" diyen Bjelica'nın, ekonomik anlamda küçülmeye gidecek F.Bahçe'ye daha uygun bir rakama imza atabileceği belirtildi.

  1. 18.5.2020
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