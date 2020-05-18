Bjelica Fenerbahçe'den haber bekliyor
Fenerbahçe'nin uzun süredir görüştüğü Nenad Bjelica, artık "Gel" çağrısını bekliyor. Hırvat basınına Başkan Ali Koç ile üç kez görüştüğünü açıklayan 48 yaşındaki teknik adamın, istediği yıllık iki milyon euro'luk ücrette indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin uzun süredir görüştüğü Nenad Bjelica, artık "Gel" çağrısını bekliyor. Hırvat basınına Başkan Ali Koç ile üç kez görüştüğünü açıklayan 48 yaşındaki teknik adamın, istediği yıllık iki milyon euro'luk ücrette indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi. "Birçok teklif aldım ama bunlar arasındaki en büyük kulüp Fenerbahçe'ydi" diyen Bjelica'nın, ekonomik anlamda küçülmeye gidecek F.Bahçe'ye daha uygun bir rakama imza atabileceği belirtildi.
- 18.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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