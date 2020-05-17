Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı!

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlamasıyla ilgili konuşurken, Fenerbahçe'nin şifresini çözdüğünü açıkladı ve yeni teknik adamı duyurdu.
17 Mayıs 2020 Pazar 22:11 Güncelleme: 17.05.2020 22:11
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı!

Futbol Yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de Yüzde Yüz Futbol programında Süper Lig'e dair konuştu ve Fenerbahçe'nin teknik direktörü ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR


GALERİ DEVAM EDİYOR
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı!

FUTBOLU ÇOK ÖZLEMİŞİZ
"Dünya futbolunu hep yakından izlemeye çalışırız ama o kadar özlem duymuşuz ki, Bundesliga hemen evimize girdi. Dortmund maçını izledim, önce Darmstadt maçı vardı, daha sonra Leipzig maçını da izleme fırsatım oldu.


Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı!

Sadece özlem gidermek değil, acaba ne olacak?' dedim. Futbolcu sahaya çıktığı andan itibaren futbolu oyun olarak görür. O gün oynarken, aklına ne maaş, ne prim gelir, oynar.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı!

Bildiğin sert, kora kor maçlar oldu. 2. bölgelerde zaman zaman idareler oldu ama çok da enteresandır, fiziksel anlamda da coşkuyla, özlemle kalitelerini iyi gördüm."

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı!

14 OYUNCU KALANA DEK DEVAM EDİLECEK
"Oynanması açısından daha net düşünmemiz için, 10 dün daha görmekte fayda var. Vaka olacak mı, olursa ne yapacaklar? Olursa diye kararını verdiler. Sayın Nihat Özdemir için de bu kararlar önemli, UEFA da yönlendirmede bulunuyor. 14 oyuncu kalana kadar devam edecek Almanya'da, Türkiye'de de bu uygulamaya geçileceğini söylüyor Nihat bey."


DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA