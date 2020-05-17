HaberlerGaleriRıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı!
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı!
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlamasıyla ilgili konuşurken, Fenerbahçe'nin şifresini çözdüğünü açıkladı ve yeni teknik adamı duyurdu.
17 Mayıs 2020 Pazar 22:11
Güncelleme: 17.05.2020 22:11
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Futbol Yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de Yüzde Yüz Futbol programında Süper Lig'e dair konuştu ve Fenerbahçe'nin teknik direktörü ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı.
İŞTE O AÇIKLAMALAR
GALERİ DEVAM EDİYOR
FUTBOLU ÇOK ÖZLEMİŞİZ "Dünya futbolunu hep yakından izlemeye çalışırız ama o kadar özlem duymuşuz ki, Bundesliga hemen evimize girdi. Dortmund maçını izledim, önce Darmstadt maçı vardı, daha sonra Leipzig maçını da izleme fırsatım oldu.
Sadece özlem gidermek değil, acaba ne olacak?' dedim. Futbolcu sahaya çıktığı andan itibaren futbolu oyun olarak görür. O gün oynarken, aklına ne maaş, ne prim gelir, oynar.
Bildiğin sert, kora kor maçlar oldu. 2. bölgelerde zaman zaman idareler oldu ama çok da enteresandır, fiziksel anlamda da coşkuyla, özlemle kalitelerini iyi gördüm."
14 OYUNCU KALANA DEK DEVAM EDİLECEK "Oynanması açısından daha net düşünmemiz için, 10 dün daha görmekte fayda var. Vaka olacak mı, olursa ne yapacaklar? Olursa diye kararını verdiler. Sayın Nihat Özdemir için de bu kararlar önemli, UEFA da yönlendirmede bulunuyor. 14 oyuncu kalana kadar devam edecek Almanya'da, Türkiye'de de bu uygulamaya geçileceğini söylüyor Nihat bey."