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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'ye stoper müjdesi! Bedavaya geliyor

'ye müjdesi!

Fenerbahçe'ye Naldo müjdesi!

'nin bir süredir gündeminde yer alan 'dan iyi haber geldi. Tecrübeli savunmacının kulübü 'da devam etmeme kararı aldığı ifade ediliyor.

İspanyol ekiplerinden 'da forma giyen 31 yaşındaki stoper , corona virüsü salgını sebebiyle Temmuz ayının son haftasında sona ermesi planlanan La Liga'nın bitiminde veda etmek istiyor.

Normal şartlarda sözleşmesi bu sezon bitecek olan Brezilyalı savunmacı, '25 maç oynarsa kontratı 1 yıl uzar' opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Espanyol ile bir görüşme yapacağı belirtilen Naldo'nun bu opsiyonu karşılıklı olarak sonlandırmayı planladığı belirtildi.

Milliyet'te yer alan habere göre başarılı savunmacının böylece bedelsiz olarak 'ye olabileceği kaydedildi. Öte yandan oyuncuyla bir diğer ekibi de ilgileniyordu.

NALDO KİMDİR?

'da Sao Joao ekibinden yetişen ve ülkesinde Ponte Preta, Cruzeiro ve Gremio ekiplerinde de görev yapan Naldo, Avrupa'da ise Granada, Bologna, Udinese, Getafe, ve ekiplerinde de top koşturdu. Brezilyalı stoper kulüp kariyerinde 207 resmi maça çıkarken bu maçlarda 4 gol kaydetmeyi başardı. hayatı boyunca 3 kez kırmızı kart gören 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon La Liga'da 16 maçta sahaya çıkarken 1 golün de asistini yaptı.

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  1. 06.05.2020
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