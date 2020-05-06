Fenerbahçe'de gençlik operasyonu!

Gelecek sezon yeniden yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe, baştan aşağıya gençleşecek! Takvim'in haberine göre, yeni sezonda gençlik aşısı için düğmeye basacak olan sarı-lacivertliler, bu hamleyi en tepeden başlatacak.

BJELICA'NIN YARDIMCISI ELVIR BALJIC!

Sportif direktörlük görevine 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, teknik direktörlük görevine ise 48 yaşındaki Hırvat teknik adam Nenad Bjelica getirilecek. Bjelıca'nın yardımcılarından birisinin de eski Fenerbahçeli Elvir Baljic (45) olması bekleniyor.

Haberde ayrıca, teknik ekibi genç isimlere emanet etmeyi planlayan Fenerbahçe'nin, A takım kadrosunu da genç isimlerle takviye edeceği belirtildi. Kadroya çok sayıda genç futbolcuyu monte etmeyi düşünen sarı-lacivertliler, isimleri Galatasaray'la anılan Sivassporlu Mert Hakan ve Emre Kılınç'a imza attırmak için de yoğun çaba harcıyor.

KİRALIK GENÇLER DÖNÜYOR

Bu arada kiralık olarak Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen Barış Alıcı ve Berke Özer de takıma geri dönecek. 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'ın da A takımla çalışması bekleniyor. Bjelica'nın da önerileri olacak.

BJELICA'NIN PRENSİ MARESIC!

Nenad Bjelica'nın teknik direktörlük görevine gelmesi halinde yönetimden ilk olarak Stade Reims'de oynayan 20 yaşındaki stoper Dario Maresic'in ransferini isteyeceği öğrenildi. Bu arada geçen sezon fazla şans bulamayan Miha Zajc'a da daha fazla şans verilecek.