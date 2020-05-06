Fenerbahçe'de gençlik operasyonu!
Fenerbahçe gelecek sezon sportif direktöründen futbolcusuna kadar gençleşecek! Sportif direktörlüğe 39 yaşındaki Emre Belözoğlu'nu getirmesi beklenen sarı-lacivertliler, teknik direktörlük koltuğunu da 48 yaşındaki Bjelica'ya emanet edecek. Genç yıldız adayları Barış Alıcı, kaleci Berke Özer ve Ömer Faruk Beyaz da yeni sezonda kadroda olacak.
Gelecek sezon yeniden yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe, baştan aşağıya gençleşecek! Takvim'in haberine göre, yeni sezonda gençlik aşısı için düğmeye basacak olan sarı-lacivertliler, bu hamleyi en tepeden başlatacak.
BJELICA'NIN YARDIMCISI ELVIR BALJIC!
Sportif direktörlük görevine 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, teknik direktörlük görevine ise 48 yaşındaki Hırvat teknik adam Nenad Bjelica getirilecek. Bjelıca'nın yardımcılarından birisinin de eski Fenerbahçeli Elvir Baljic (45) olması bekleniyor.
Haberde ayrıca, teknik ekibi genç isimlere emanet etmeyi planlayan Fenerbahçe'nin, A takım kadrosunu da genç isimlerle takviye edeceği belirtildi. Kadroya çok sayıda genç futbolcuyu monte etmeyi düşünen sarı-lacivertliler, isimleri Galatasaray'la anılan Sivassporlu Mert Hakan ve Emre Kılınç'a imza attırmak için de yoğun çaba harcıyor.
KİRALIK GENÇLER DÖNÜYOR
Bu arada kiralık olarak Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen Barış Alıcı ve Berke Özer de takıma geri dönecek. 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'ın da A takımla çalışması bekleniyor. Bjelica'nın da önerileri olacak.
BJELICA'NIN PRENSİ MARESIC!
Nenad Bjelica'nın teknik direktörlük görevine gelmesi halinde yönetimden ilk olarak Stade Reims'de oynayan 20 yaşındaki stoper Dario Maresic'in ransferini isteyeceği öğrenildi. Bu arada geçen sezon fazla şans bulamayan Miha Zajc'a da daha fazla şans verilecek.
- 06.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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