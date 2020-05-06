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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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'de gençlik operasyonu!

Fenerbahçe'de gençlik operasyonu!

gelecek sezon sportif direktöründen futbolcusuna kadar gençleşecek! Sportif direktörlüğe 39 yaşındaki 'nu getirmesi beklenen sarı-lacivertliler, teknik direktörlük koltuğunu da 48 yaşındaki Bjelica'ya emanet edecek. Genç yıldız adayları , kaleci Berke Özer ve da kadroda olacak.

Gelecek sezon yeniden yapılanmaya gidecek olan , baştan aşağıya gençleşecek! Takvim'in haberine göre, gençlik aşısı için düğmeye basacak olan sarı-lacivertliler, bu hamleyi en tepeden başlatacak.

BJELICA'NIN YARDIMCISI ELVIR BALJIC!

Sportif direktörlük görevine 39 yaşındaki , teknik direktörlük görevine ise 48 yaşındaki Hırvat teknik adam getirilecek. Bjelıca'nın yardımcılarından birisinin de eski Fenerbahçeli Elvir Baljic (45) olması bekleniyor.

Haberde ayrıca, teknik ekibi genç isimlere emanet etmeyi planlayan Fenerbahçe'nin, A takım kadrosunu da genç isimlerle takviye edeceği belirtildi. Kadroya çok sayıda genç futbolcuyu monte etmeyi düşünen sarı-lacivertliler, isimleri 'la anılan Sivassporlu ve Emre Kılınç'a imza attırmak için de yoğun çaba harcıyor.

KİRALIK GENÇLER DÖNÜYOR
Bu arada kiralık olarak ekibi Westerlo'da forma giyen ve Berke Özer de takıma geri dönecek. 16 yaşındaki 'ın da A takımla çalışması bekleniyor. Bjelica'nın da önerileri olacak.

BJELICA'NIN PRENSİ MARESIC!
Nenad Bjelica'nın teknik direktörlük görevine gelmesi halinde yönetimden ilk olarak Stade Reims'de oynayan 20 yaşındaki stoper Dario Maresic'in ransferini isteyeceği öğrenildi. Bu arada geçen sezon fazla şans bulamayan Miha Zajc'a da daha fazla şans verilecek.

  1. 06.05.2020
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