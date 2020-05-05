Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi! Sözleşmesi feshedildi
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Riza Durmisi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Danimarkalı sol bekin, bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Lazio'ya geri döneceği ifade edildi.
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için çok uğraştığı Riza Durmisi, kulübü Lazio'nun kararı sonrası Nice'e kiralanmıştı.
Danimarkalı sol bekin Fransa macerası kısa sürdü. Nice Kulübü, 26 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu.
Fransız ekibinden yapılan açıklamada, "Ocak ayı transfer döneminde Lazio'dan kiralanan Rıza Durmisi'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüz, sol bek oyuncusu için satın alma opsiyonunu kullanmamayı tercih etti. Danimarkalı futbolcu, kulübümüzde kendisine verilen fırsatlar için zarif bir şekilde teşekkür etti ve iyi dileklerini iletti." ifadeleri kullanıldı.
Nice'te bekleneni veremeyen Riza Durmisi, Fransız ekibiyle 2 aylık süreçte 5 maça çıktı, asist veya gol katkısı yapamadı.
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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