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05 Mayıs 2020, Salı
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'ye sol bek müjdesi! Sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi! Sözleşmesi feshedildi

Ligue 1 ekiplerinden Nice, devre arası döneminde 'nin de gündemine gelen 'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Danimarkalı sol bekin, bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi 'ya geri döneceği ifade edildi.

Devre arası döneminde 'nin kadrosuna katmak için çok uğraştığı , kulübü 'nun kararı sonrası Nice'e kiralanmıştı.

Danimarkalı sol bekin macerası kısa sürdü. Nice Kulübü, 26 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, "Ocak ayı transfer döneminde Lazio'dan kiralanan Rıza Durmisi'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüz, sol bek oyuncusu için satın alma opsiyonunu kullanmamayı tercih etti. Danimarkalı futbolcu, kulübümüzde kendisine verilen fırsatlar için zarif bir şekilde teşekkür etti ve iyi dileklerini iletti." ifadeleri kullanıldı.

Nice'te bekleneni veremeyen Riza Durmisi, Fransız ekibiyle 2 aylık süreçte 5 maça çıktı, asist veya gol katkısı yapamadı.

  1. 05.05.2020
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