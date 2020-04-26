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26 Nisan 2020, Pazar
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Frey: Çılgınlar gibi çalışıyorum

Frey: Çılgınlar gibi çalışıyorum

'nin sezon başında Nürnberg'e kiraladığı , basınına konuştu.

'nin sezon başında Nürnberg'e kiraladığı , basınına konuştu. Alman ekibinin gözdeleri arasına giren İsviçreli, "F.Bahçe'ye dönecek misin?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Her gün çılgınlar gibi çalışıyorum. Dünyada bir futbolcunun geleceğinden çok daha önemli şeyler oluyor. Bu konuları konuşmaya fırsat yok."
  1. 26.4.2020
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