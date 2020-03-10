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10 Mart 2020, Salı
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pişmanlığı

Celtic pişmanlığı

F.Bahçe'nin yeniden gündemine giren , 'e samimi itiraflarda bulundu. 66 yaşındaki hoca, 2014 yılında 'ten teklif aldığını ve bunu reddettiğini açıkladı.

F.Bahçe'nin yeniden gündemine giren , 'e samimi itiraflarda bulundu. 66 yaşındaki hoca, 2014 yılında 'ten teklif aldığını ve bunu reddettiğini açıkladı. Daum, o dönem 'dan yeni ayrıldığını belirterek, "Depresyonda değildim ama o süre zarfında öfkeliydim. Celtic'e 'hayır' demem en büyük pişmanlığım" dedi.
  1. 10.3.2020
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