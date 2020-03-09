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09 Mart 2020, Pazartesi
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Kruse’den kötü haber

Kruse’den kötü haber

Denizlispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve kontrollerinde bileğinde burkulma, iç ve dış bağlarında yırtık, eklem içi kanama ve kemik ödemi tespit edilen 'nin en az 1 ay (4-6 hafta arası) sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Denizlispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve kontrollerinde bileğinde burkulma, iç ve dış bağlarında yırtık, eklem içi kanama ve kemik ödemi tespit edilen 'nin en az 1 ay (4-6 hafta arası) sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Alman yıldız; ligdeki (D), ve (D) maçlarını kaçıracak.
  1. 9.3.2020
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