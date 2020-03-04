Umut verdi
Kosovalı forvetin attığı gol zafer için yeterli olmadı ama tur için umutlandırdı. Muriç toplam gol sayısını 15’e çıkardı.
Sarı-lacivertli takımın Kosovalı forveti Vedat Muriç, 82. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi tur için umutlandırdı. Ligde son oynanan Antalyaspor mücadelesinde fileleri sarsan 25 yaşındaki santrfor, dün de Trabzon'u boş geçmedi ve üst üste 2 maçta gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 gole ulaşırken, bu sezonki toplam sayısını da 15'e yükseltti. Muriç, maç sonrası yaptığı açıklamada "Zor bir maç oldu. Yeterince iyi değildik. Umarım kendi sahamızda kazanıp kupaya bir adım daha yaklaşabiliriz" ifadelerini kullandı.
KENDİ TARAFTARIMIZLA TURU GEÇEBİLİRİZ'
F.Bahçe'nin bir başkan Brezilyalısı Gustavo, istedikleri iyi sonuca ulaşamadıklarını söyledi. Sarı-lacivertli futbolcu, "Buraya iyi bir sonuç almaya geldik. Galibiyet ya da beraberlik istiyorduk ama olmadı. Hala şansımız var, kendi sahamızda, seyircimizin önünde bu turu geçebiliriz" dedi.
- 4.3.2020
- Fenerbahçe takım otobüsünde Ersun Yanal'ın görüntüsü şaşırttı! | İZLEYİN
- Lukas Podolski bu kez de hamur açtı | İZLEYİN
- Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'nin gündeminde 3 isim var"
- Futboldan men edilen Sturridge'den ilk açıklama geldi
- Yunus Emre Sel'den Sturridge yorumu: Mali açıdan Trabzonspor'un önemli bir kazanımı oldu
- Ozan Tufan, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı!
- Fenerbahçe taraftarından Kruse'ye tepki! ''Kadro dışı bırakın''
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor ve Galatasaray
- İşte 4 büyük kulüpte sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler!
- Bunu kim tahmin edebilirdi ki? Galatasaraylı yıldız Süper Lig'in zirvesinde!
Umut verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.