Umut verdi

Sarı-lacivertli takımın Kosovalı forveti Vedat Muriç, 82. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi tur için umutlandırdı. Ligde son oynanan Antalyaspor mücadelesinde fileleri sarsan 25 yaşındaki santrfor, dün de Trabzon'u boş geçmedi ve üst üste 2 maçta gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 gole ulaşırken, bu sezonki toplam sayısını da 15'e yükseltti. Muriç, maç sonrası yaptığı açıklamada "Zor bir maç oldu. Yeterince iyi değildik. Umarım kendi sahamızda kazanıp kupaya bir adım daha yaklaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

KENDİ TARAFTARIMIZLA TURU GEÇEBİLİRİZ'

F.Bahçe'nin bir başkan Brezilyalısı Gustavo, istedikleri iyi sonuca ulaşamadıklarını söyledi. Sarı-lacivertli futbolcu, "Buraya iyi bir sonuç almaya geldik. Galibiyet ya da beraberlik istiyorduk ama olmadı. Hala şansımız var, kendi sahamızda, seyircimizin önünde bu turu geçebiliriz" dedi.