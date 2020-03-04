Umut verdi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Umut verdi

Umut verdi

Umut verdi

Kosovalı forvetin attığı gol zafer için yeterli olmadı ama tur için umutlandırdı. Muriç toplam gol sayısını 15’e çıkardı.

Sarı-lacivertli takımın Kosovalı forveti Vedat Muriç, 82. dakikada attığı golle 'yi tur için umutlandırdı. Ligde son oynanan mücadelesinde fileleri sarsan 25 yaşındaki santrfor, dün de 'u boş geçmedi ve üst üste 2 maçta gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu 'nda 2 gole ulaşırken, bu sezonki toplam sayısını da 15'e yükseltti. Muriç, maç sonrası yaptığı açıklamada "Zor bir maç oldu. Yeterince iyi değildik. Umarım kendi sahamızda kazanıp kupaya bir adım daha yaklaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

KENDİ TARAFTARIMIZLA TURU GEÇEBİLİRİZ'

F.Bahçe'nin bir başkan Brezilyalısı Gustavo, istedikleri iyi sonuca ulaşamadıklarını söyledi. Sarı-lacivertli futbolcu, "Buraya iyi bir sonuç almaya geldik. Galibiyet ya da beraberlik istiyorduk ama olmadı. Hala şansımız var, kendi sahamızda, seyircimizin önünde bu turu geçebiliriz" dedi.

  1. 4.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Umut verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN