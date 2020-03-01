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01 Mart 2020, Pazar
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son anda

Veysel Sarı son anda

Maçın 16. dakikasında solkanattan ’un ortasına kafayı vurdu. Ağlara gitmek üzere olan topu stoperi çizgiden çıkardı.

Maçın 16. dakikasında solkanattan 'un ortasına kafayı vurdu. Ağlara gitmek üzere olan topu stoperi çizgiden çıkardı. Ardından meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Mehmet Ekici'nin gelişine vuruşu bu kez üst direkten geri geldi. Sonrasında Antalyaspor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.
  1. 1.3.2020
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