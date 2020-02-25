Fenerbahçe yönetiminde sessizlik

Fenerbahçe'de Galatasaray yenilgisinin şoku sürüyor. Kadıköy'de 20 yıllık geleneğin sona ermesi camiayı derinden sarsarken, başkan Ali Koç'un bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Ersun Yanal'ın 'görevimin başındayım' demesine rağmen yönetimden henüz bu yönde resmi bir açıklama gelmemesi kafa karıştırdı. Bazı yöneticilerin yakın çevrelerine, "Şu an herkes çok üzgün. Hemen bir aksiyon alma gibi bir durum yok" dedikleri iddia edildi. Başkan Ali Koç'un hoca konusunda 1-2 gün içinde kesin kararını vermesi bekleniyor.