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25 Şubat 2020, Salı
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yönetiminde sessizlik

Fenerbahçe yönetiminde sessizlik

'de ’ın ‘Bırakmıyorum’ sözlerine rağmen yönetimden resmi bir açıklama gelmemesi kafa karıştırdı.

'de yenilgisinin şoku sürüyor. 'de 20 yıllık geleneğin sona ermesi camiayı derinden sarsarken, başkan 'un bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. 'ın 'görevimin başındayım' demesine rağmen yönetimden henüz bu yönde resmi bir açıklama gelmemesi kafa karıştırdı. Bazı yöneticilerin yakın çevrelerine, "Şu an herkes çok üzgün. Hemen bir aksiyon alma gibi bir durum yok" dedikleri iddia edildi. Başkan Ali Koç'un hoca konusunda 1-2 gün içinde kesin kararını vermesi bekleniyor.

  1. 25.2.2020
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